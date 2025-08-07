Karaman'da Rus turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sergeı V.B. yönetimindeki 07 HTD 69 plakalı, içinde Rus turistlerin bulunduğu minibüs, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda M.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada, minibüsün sürücüsü Sergeı V.B. ve araçtaki 5 turist ile otomobilde bulunan E.K ve F.K. yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Rus Turistlerin Minibüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
