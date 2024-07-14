Karaman'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

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Karaman'da sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar, suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Piri Reis Mahallesi'nde ise 236. Sokak'taki 2 binanın bodrum katındaki daireleri su bastı.

İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.