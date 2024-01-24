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Karaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada 36 ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Karaman\'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
24.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:48
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Karaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.Ö, U.K, D.C, Ö.Ş. ve T.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada, 36 ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, U.K, D.C. ve Ö.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken T.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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