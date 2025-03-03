Karaman'da Tahinli Pide İçin Uzun Kuyruklar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da Tahinli Pide İçin Uzun Kuyruklar

Karaman'da Ramazan'da tahinli pide almak isteyenler uzun kuyruğa giriyor. Geleneği 150 yıldır sürüyor.

03.03.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'ın vazgeçilmezi tahinli pide için uzun kuyruklar oluştu

Karaman'da tahinli geleneği 150 yıldır devam ediyor

KARAMAN - Karaman'da vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezi tahinli pideden alabilmek için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak şehrin 14. tescilli ürünü olan 'Karaman Rahinli Pidesi'nden alabilmek için bekleyen vatandaşlar metrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.Fırına tahinli pide almaya gelen vatandaşlar fırının önünde iftara saatler kala beklemeye başladı.

"Eşim için tahinli pide sırasına girdim"

Tahinli pide almak için gelen Berkay Yılmaz, "Tahinli pide alabilmek için 2 buçuk saat bekledim. Ramazan'ın ilk günleri heyecanlıyız" derken, Gökhan Fidan isimli vatandaş ise "Sıra çok uzun. İftardan önce sıra gelirse güzel olur. Ben aslen Kırşehirliyim, biz de tahinli pide pek olmaz. Eşim Konya'nın Ereğli ilçesinden ve çok sever. Eşim tahinli pideyi çok sevdiği için sıraya girdim. Eşim için buradayım" diye konuştu.

Gelenek 150 yıldır devam ediyor

Fırında çalışan usta Niyazi Kaya ise, "Yıllardan beri bu fırında çalışıyorum ve arkadaşlara yardım ediyorum. Ramazan'ın vazgeçilmez tatlarından biri de tahinli pidemizdir. Dışarıda görüldüğü gibi kuyruk oluşmakta. Bu da tahinli pidemizin değerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Tahinli pidemiz tescillidir ve Karaman'ın vazgeçilmezidir. Bu geleneği 150 yıllık fırında 150 yıldır devam ettiriyoruz. Biz de atalarımızdan bu yana 50 yıldır devam ettiriyoruz. Tahinli pide atalardan gelen bir tat" dedi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Karaman, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Tahinli Pide İçin Uzun Kuyruklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Tahinli Pide İçin Uzun Kuyruklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.