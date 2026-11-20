Karaman'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 24 yaşındaki genç kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Valide Sultan Mahallesi'nde 24 yaşındaki genç ile bir grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve genç bıçakla yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kurtarılamazken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti.
Mehmet Patlak (24) ile bir grup arasında Valide Sultan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Patlak, bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Patlak, kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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