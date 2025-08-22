Karaman'da Tekerlekli Paten Şampiyonası

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası finali, Karaman'da gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Merkez Spor Salonu yerleşkesinde yapımı tamamlanan tekerlekli paten pistinde düzenlenecek organizasyona, farklı illerden U11, U13, U15, U17, U19, U19+ kategorileri ve A Milli Takım'dan sporcular katılacak.

Ekinlikte 2017-2018 doğumlu çocuklar için Tekerlekli Paten Minikler Festivali de düzenlenecek.

Karaman Valiliği koordinesinde, Karaman İl Özel İdaresi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan pistin açılışı da bu etkinlikle gerçekleştirilecek.