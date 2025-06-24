Karaman'da Telefon Bataryası Patladı

Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kirişçi Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araçta hasar meydana geldi.
Yangına araçtaki patlayan telefon bataryasının yol açtığı tespit edildi.
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