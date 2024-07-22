Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli M.C. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 kök kenevir, 6,31 gram kenevir tohumu, bir miktar uyuşturucu madde ve kenevir üretiminde kullanılan portatif sera ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.