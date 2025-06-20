Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Karaman ve Mersin'de belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda A.B, Y.U, V.U, A.T, A.Y, E.B, İ.A, S.S. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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