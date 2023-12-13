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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, V.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adresinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
13.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:28
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, V.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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