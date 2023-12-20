Karaman\'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine şüpheli D.Ö'yü gözaltına aldı.
Yapılan aramada 35 kutuda toplam 1946 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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