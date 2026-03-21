Karaman'da su içen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için çeşitli bölgelere su pınarları kuruldu.
Hayvanların su içtiği anlar su pınarlarının yanına yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.
Fotokapanlara, tilki, kurt, yaban domuzu, sansar, tavşan ve kuşların görüntüleri yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Yaban Hayvanları Su İçerken Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?