Karaman'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Yoğun Sis Çilesi - Son Dakika
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