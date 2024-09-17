Karaman'da Yurt Yerleşimleri Devam Ediyor

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Karaman'da üniversiteli öğrencilerin yurtlara yerleşmeleri devam ediyor

KARAMAN - Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini kazanan öğrencilerin devlet yurtlarına yerleşmeleri devam ediyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini kazanmalarının ardından aileleri ile birlikte Karaman'a gelen öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleşmeleri devam ediyor. İlk kes üniversiteli olan öğrenciler aileleri ile birlikte geldikleri yurtların önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı kurumlar ise Nefise Sultan ve Hatuniye Kız Öğrenci Yurtlarının önünde kurdukları stantlarda öğrencilere şehir hakkında bilgilendirme yaparak çeşitli ikramlarda bulundu. Öte yandan birçok öğrencinin ailesi de çocuklarına destek olmak için yurtların bahçesinde ve önünde bekledi. Üniversite hayatına adım atacak olan öğrencilerin bir hayli heyecanlı oldukları görülürken, aileleri de evlatlarından ayrı kalacakları için üzüntülü oldukları yüzlerine ve konuşmalarına yansıdı.