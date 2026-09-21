Karaman Ermenek'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman Ermenek'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri burada, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen diğeri ise sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Burhan Çetiner (25) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Ermenek Çevre Yolu'nda bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Çetiner ile motosikletteki Recep Bayram (34) ağır yaralandı.
Yaralılardan Bayram, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde, Çetiner de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'da yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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