Karaman Valisi Çiçek, Muhtarlar Günü mesajında muhtarların önemini vurguladı - Son Dakika
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Karaman Valisi Çiçek, Muhtarlar Günü mesajında muhtarların önemini vurguladı

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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çiçek, muhtarların yerel demokrasinin güçlenmesine ve kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasına katkı sağladığını belirterek tüm muhtarların gününü kutladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin güçlenmesinde ve vatandaşların yönetime katılımında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını kamu kurumlarına ileterek devlet ile millet arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağladığını aktaran Çiçek, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız, yerleşim yerlerinin gelişmesi, ihtiyaçların zamanında tespit edilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlenmesinde ve hizmetlerin vatandaşlara doğrudan ulaştırılmasında önemli görev üstlenen muhtarlarımızın özverili çalışmaları, mahallelerimizin ve köylerimizin daha yaşanabilir hale gelmesine değerli katkılar sunmaktadır. Karaman'ın gelişmesi ve hemşehrilerimizin huzur ve refahı için özveriyle görev yapan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden muhtarlarımızı rahmetle anıyor, görevleri başındaki muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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