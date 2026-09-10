Karaman Valisi Çiçek Sarıveliler ilçesini ziyaret etti
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Sarıveliler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Sarıveliler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İlçeye bağlı Göktepe beldesini ziyaret eden Çiçek, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemede bulundu.
Çiçek, ziyaret kapsamında ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti, taleplerini dinledi.
Ziyarete, Kaymakam Mustafa Katran, Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez katıldı.
Kaynak: AA
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