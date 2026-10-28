Karaman Valisi Çiçek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Aziz milletin istiklal ve istikbal uğruna verdiği eşsiz mücadelenin 29 Ekim 1923'te milli egemenlikle taçlandığını aktaran Çiçek, bu tarihte milletin bağımsız yaşama iradesinin ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Ecdadın büyük fedakarlıklarla gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumanın, yaşatmanın ve daha güçlü şekilde aktarmanın herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin gelişimine katkı sunmak, Karaman'ımızı daha müreffeh bir şehir haline getirmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."