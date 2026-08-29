Karaman Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Karaman Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çiçek, zaferin milletin bağımsızlık iradesini dünyaya gösterdiğini, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şehitleri rahmetle andığını ve gazilere sağlık dilediğini ifade etti.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Vatan topraklarının kurtuluşunun ve milletin bağımsızlığının yolunu açan 30 Ağustos'un, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanıldığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin asla kırılmayacağını ortaya koyarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlere de ilham olmuştur. Bu büyük zaferin ardındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, bugün de karşılaştığımız her türlü güçlüğü aşmamızdaki en büyük güvencemizdir. Mukaddes değerlerimiz etrafında güçlü bir şekilde kenetlenen aziz milletimiz, Büyük Taarruz'dan aldığı güç ve ilhamla geleceğe de aynı kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve ülkemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha güçlü yarınlara taşımak bizlere düşen en büyük görevdir. İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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