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Karamürsel'de 93 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Karamürsel'de 93 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 93 bin 924 makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Karamürsel\'de 93 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
11.01.2024 - 16:15,
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.

Aramada 4 bin 324'ü dolu toplam 93 bin 924 makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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