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Karamürsel'de cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Karamürsel'de cinayet hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 2019 yılında yaşanan cinayet olayına ilişkin hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Oktay Basar, evinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Karamürsel\'de cinayet hükümlüsü yakalandı
04.01.2024 - 23:01,
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2019 yılında Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan cinayet olayına ilişkin hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Oktay Basar'ın (55), ikametgahında olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla evinin bulunduğu sokakta yakalanan Basar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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