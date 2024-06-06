Karamürsel'de Dünya Çevre Günü Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karamürsel'de Dünya Çevre Günü Programı Gerçekleştirildi

Karamürsel\'de Dünya Çevre Günü Programı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda çevre bilinci ve sıfır atık konsepti vurgulandı. Programa ilçe yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

06.06.2024 12:52
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Kamuran Öğcem, yaptığı konuşmada, çevre bilincinin aşılanmasının önemine değindi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve sıfır atık konseptiyle tasarlanan kıyafetlerin yer aldığı defile sunuldu.

Daha sonra Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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