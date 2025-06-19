Karamürsel'de Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Karamürsel'de Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

Karamürsel\'de Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi
19.06.2025 16:12
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Karamürsel'de 'Ailemle Eğitim Yolculuğu' projesi kapsamında kitap okuma yarışmasında ödüller dağıtıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenci ve velilere ödülleri verildi.

Amiral Karamürsel İlkokulu'nda "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenci ve veliler belli oldu.

Etkinlikte konuşan okul müdürü Muammer Aksoy, hem kitap okuyan hem de çocuğuyla sınava katılan velilere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında okullarla aileler arasında güçlü bağ kurulmasının hedeflediğini ifade eden Aksoy, çalışmanın öğrencilerin gelişim süreçlerine ailelerin katkı sağlamasına olanak tanıdığını kaydetti.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere, ödülleri protokol üyelerince verildi.

Programa Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yalakdere kooperatifinde Ümit Yavuz dönemi

Karamürsel'de S.S. 127 Nolu Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıtlar Kooperatifinin olağan genel kurulunda Ümit Yavuz başkanlığa seçildi.

Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen tek adaylı kongrede, 14 üyenin tamamının oyunu alan Ümit Yavuz başkanlığa getirildi.

İSU "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" aldı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSU "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi"ni Marmara Bölgesi'nde alan ilk kuruluş oldu.

TSE'nin yaptığı denetimler sonucunda belgeyi almaya hak kazanan İSU, suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışmalar yürütüyor.

Çalışmalarla temizlik faaliyetlerinde yüzde 10, araç yıkama işlemlerinde yüzde 30 tasarruf sağlandı. Kişi başına düşen su tüketiminde ise yüzde 23 azalma elde edildi. Bu sonuçlarla İSU kamu kaynaklarının etkin kullanımına ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağladı.

Belge takdim töreni, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'in katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karamürsel'de Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

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