Karamürsel\'de Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

Amiral Karamürsel İlkokulu'nun "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlediği kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Müdür Muammer Aksoy, proje kapsamında okulla aileler arasında güçlü bağ kurulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Programda çeşitli etkinlikler ve mehteran takımı gösterisi yapıldı. Törende, dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Başiskele'de çocuklar atıkları esere dönüştürdü

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Atık Materyal ile Obje Tasarımı" atölyesinde çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden eserler tasarladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, cam şişe ve fıstık kabukları çeşitli tasarımlara dönüştürüldü.

Etkinlikle çocuklar, hem atık malzemelerin yeniden değerlendirilebileceğini uygulamalı olarak öğrendi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.