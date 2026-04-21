Karamürsel\'de Muhtarlar Ziyareti ve Spor Başarısı

Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Hüseyin Parlak ile Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Alpsan'ı ziyaret etti.

Akbaş beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Erkan Soyubelli, Fatih Bat, Vehbi Karataş, Ahmet Demirci ve Mustafa Özcan, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda Parlak ve Alpsan'ı makamlarında ziyaret eden Akbaş, başkanlara görevlerinde başarılar diledi.

Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi

Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri istişare toplantısında buluştu.

25 Nisan Cumartesi günü 4 Temmuz Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta yapılacak açılış programı öncesi üyeler, Ali Tetik başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda açılışla ilgili gerekli planlamalar görüşüldü.

Karamürselli Göktuğ Şirin, güreş şampiyonasında bronz madalya kazandı

Tekirdağ'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Karamürselli Göktuğ Şirin üçüncü oldu.

Serbest stil 90 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi, Karamürsel İdman Yurdu sporcusu Şirin (12), güreşmeyi sevdiğini aktararak, milli takıma seçilmek için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Güreş antrenörü Ferhan Akkanat da şampiyonada Şirin'in sergilediği performansın göz doldurduğunu belirterek, başarının, ilçedeki diğer sporcu adayları için de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.