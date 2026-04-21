Karamürsel'de Muhtarlar Ziyareti ve Spor Başarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karamürsel'de Muhtarlar Ziyareti ve Spor Başarısı

21.04.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel Muhtarlar Derneği, esnaf ve sanatkarları ziyaret etti. Ayrıca, genç güreşçi Göktuğ Şirin bronz madalya kazandı.

Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Hüseyin Parlak ile Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Alpsan'ı ziyaret etti.

Akbaş beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Erkan Soyubelli, Fatih Bat, Vehbi Karataş, Ahmet Demirci ve Mustafa Özcan, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda Parlak ve Alpsan'ı makamlarında ziyaret eden Akbaş, başkanlara görevlerinde başarılar diledi.

Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi

Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri istişare toplantısında buluştu.

25 Nisan Cumartesi günü 4 Temmuz Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta yapılacak açılış programı öncesi üyeler, Ali Tetik başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda açılışla ilgili gerekli planlamalar görüşüldü.

Karamürselli Göktuğ Şirin, güreş şampiyonasında bronz madalya kazandı

Tekirdağ'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Karamürselli Göktuğ Şirin üçüncü oldu.

Serbest stil 90 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi, Karamürsel İdman Yurdu sporcusu Şirin (12), güreşmeyi sevdiğini aktararak, milli takıma seçilmek için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Güreş antrenörü Ferhan Akkanat da şampiyonada Şirin'in sergilediği performansın göz doldurduğunu belirterek, başarının, ilçedeki diğer sporcu adayları için de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karamürsel, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:13:47. #7.12#
SON DAKİKA: Karamürsel'de Muhtarlar Ziyareti ve Spor Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.