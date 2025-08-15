Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale

Karamürsel\'de Orman Yangınına Müdahale
15.08.2025 18:49
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 8 helikopter ve 187 personel müdahale ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ediliyor.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

1 mahallede tahliye çalışması başlatıldı

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Büyükakın, "Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesinde Kocaeli itfaiyesi tarafından ilk etapta 75 araç ve 187 personelin görevlendirildiği, ardından da 3 uçak ve 8 helikopterin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

