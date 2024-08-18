Karamürsel\'de sürücü polis kontrol noktasında otomobili terk ederek kaçtı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sürücü, polis kontrol noktasında otomobili terk ederek kaçtı.
4 Temmuz Mahallesi Plaj yolu mevkisinde, 34 AKR 458 plakalı otomobil İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince durduruldu.
Otomobili yol ortasında durduran kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, aracı kilitleyerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaştı.
Polis, çekiciyle yoldan kaldırılan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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