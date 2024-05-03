Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası programı düzenlendi - Son Dakika
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Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası programı düzenlendi

Karamürsel\'de Trafik ve İlk Yardım Haftası programı düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, öğrencilerin şiir okuması ve müzikal gösteri sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.

03.05.2024 09:41
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmen Tuğba Arıkan, programın açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, "7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk Müzikali" gösterisi sunuldu.

Daha sonra Trafik ve İlk Yardım Haftası konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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