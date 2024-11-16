Karamürsel ilçesinde 2023 yılında temeli atılan 1000 kişilik Çamçukur Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve yardımseverlerin katkısıyla yapımı tamamlanan caminin açılış töreninde konuşan Vali İlhami Aktaş, caminin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bölgeye hayırlı olmasını diledi.
İl Müftü Yardımcısı Eyüp Orhan tarafından okunan duanın ardından cami ibadete açıldı.
Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Yeni Camii Açıldı - Son Dakika
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