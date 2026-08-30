Karamürsel'de Zafer Bayramı Kutlaması
Karamürsel'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği, dalgıçlar tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile kutlandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.
Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından ilçe sahilinde düzenlenen etkinliğe 26 dalgıç katıldı.
Dalışın ardından deniz yüzeyinde 54 metrekarelik Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dalgıçlar, kıyıda bekleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı.
Dalgıçlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterini marşlar eşliğinde kıyıya taşıdı.
Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çalkı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Veysel Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
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