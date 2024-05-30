Karamürsel İçmesuyu Projesi ile Kocaeli'ye Temiz Su Sağlanacak - Son Dakika
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Karamürsel İçmesuyu Projesi ile Kocaeli'ye Temiz Su Sağlanacak

Karamürsel İçmesuyu Projesi ile Kocaeli\'ye Temiz Su Sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlere uzun vadede içme ve kullanma suyu temin edilecek. İhsaniye Barajı'nın su kaynağı olarak kullanılacağı projede, arıtma tesisi, su iletim tüneli ve içme suyu isale hattı gibi bileşenler de yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla yılda 25,44 hm3 içme suyu faydası sağlanacak.

30.05.2024 10:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalara devam edildiği, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damlaya sahip çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme ve kullanma suyu temininin sağlanacağını vurguladı.

Su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı'nın projenin su kaynağını oluşturduğunu aktaran Balta, "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi" ile "Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli" işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Balta, projenin diğer bileşenlerinden olan "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı" ihalesinin 25 Ocak'ta gerçekleştirilerek işe başlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 768 metre uzunluğunda 2600 mm çaplı tünel ve 15,6 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı yapılacaktır. Arıtma tesisi işinde, ünite binalarının temel ve perde duvar imalatları devam etmekte olup işte yüzde 50,50 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işimizde de delgi ve enjeksiyon çalışmaları sürdürülmekte olup 1450 metre delgi yapılarak işte yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak suyla yılda 15,26 hm3 içme suyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır."

Kaynak: AA

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