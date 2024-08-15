Karamürsel İçmesuyu Projesi ile su temini sağlanacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması ile yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla, Kocaeli ilinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu 2 ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme ve kullanma suyu temini sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

İhsaniye Barajı'nın, projenin su kaynağını oluşturduğunu belirten Balta, Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli ve Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı işlerinin de devam ettiğini bildirdi.

Balta, İhsaniye Barajı'ndan yılda 15,26 hm3 içme suyu faydası sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır. Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 768 metre uzunluğunda, 2 bin 600 mm çaplı tünel ve 15,6 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı yapılacaktır. Arıtma tesisi işinde, ünite binalarının temel ve perde duvar imalatları devam etmekte olup işte yüzde 41 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işinde delgi ve enjeksiyon çalışmaları sürdürülmekte olup, 1789 metre delgi yapılarak yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İsale hattı işimizde de 1900 metre spiral çelik boru, iş yerine nakliyesi tamamlanarak montajına başlanmıştır."