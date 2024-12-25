Karamürsel Lisesi\'nden 31 Madalya

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 31 madalyayla döndü.
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 30 öğrenci, 5 kategoride 31 madalya kazandı.
Okul müdürü Adem Çalik, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
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