Karamürsel Sahilinde Yosun Tabakası

??????? Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde kıyıya yakın bazı bölgelerde şerit halinde yosun tabakası görüldü.

Denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.

Yosunların, rüzgarın etkisiyle sahil şeridinde belirli noktalarda biriktiği ve dalgaların hareketine bağlı zaman zaman kıyıya daha da yaklaştığı gözlemlendi.