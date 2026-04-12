Çankaya Belediyesi'nin Yayımladığı "Karanfil Dergi"Nin Birinci Yılı, Özel Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
12.04.2026 11:38  Güncelleme: 12:35
Çankaya Belediyesi, Karanfil derginin birinci yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinlikte Zülfü Livaneli'ye 'Karanfil Evrensel Kültür Ödülü' verildi. Ayrıca, tiyatro, resim, şiir ve edebiyat alanında birçok sanatçı ödüllendirildi.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi tarafından yayımlanan Karanfil dergi, birinci yılını Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat yaşamına katkı sağlayan isimlerin ödüllendirildiği etkinlikle kutladı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Barış için, kardeşlik için, demokrasi için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet için her birimiz birer karanfil olacağız ve sonunda da bu mücadeleyi bizler kazanacağız" dedi.

Karanfil Dergi'nin birinci yılına özel etkinlik, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da yapıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, tiyatro, resim, şiir, yazarlık ve bilim alanlarında önemli isimler onurlandırıldı. Ödül töreninin ardından, Ulaş Geroğlu'nun yazdığı, Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde ve sanatçı Mert Fırat'ın anlatıcılığında sahnelenen "Elden Ele" adlı müzikli seyirlik gösteri, Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Gecenin onur konuğu ise Zülfü Livaneli oldu.

"Karanfil Evrensel Kültür Ödülü" Karanfil Dergi yazarı da olan usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi. Kültür sanat alanında en iyi derginin Karanfil Dergi olduğunu belirten Livaneli'ye ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner takdim etti."

Mirasını tarihten alan ve hep birlikte yetiştirdikleri ve bugüne kadar getirdikleri Karanfil Dergi'nin birinci yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Sanatıyla, kişiliği ve mücadelesi ile hepimize önder ve ilham kaynağı olan Sayın Zülfü Livaneli'ye böyle bir ödül takdim etmek bizim için büyük bir onurdur. Kendisine tüm konuklarımız adına yürekten saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Barış için, kardeşlik için, demokrasi için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet için her birimiz birer karanfil olacağız ve sonunda da bu mücadeleyi bizler kazanacağız" diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

"Ankara'ya Değer Katan Ressam" ödülüne Habip Aydoğdu layık görüldü, Aydoğdu'ya ödülünü Karanfil Dergi yazarı tarihçi Sinan Meydan verdi. "Ankara'ya Değer Katan Şair" kategorisinde Ahmet Telli ödüle layık görüldü. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Ahmet Telli'nin ödülünü kızı Eylül Devrim Telli'ye, Karanfil yazarı belgeselci Nebil Özgentürk takdim etti."

"Ankara'ya Değer Katan Edebiyat" ödülüne layık görülen yazar Buket Uzuner ödülünü, CHP Parti Meclisi üyesi Gülşah Deniz Atalar'dan aldı. "Ankara'ya Değer Katan Akademisyen" alanında ödüle filozof akademisyen İoanna Kuçuradi layık görüldü. CHP Parti Meclisi üyesi yazar Yaşar Seyman'ın verdiği ödülü, Kuçuradi adına Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyetinden Harun Tepe aldı."

Mert Fırat'tan müzikli gösteri

Karanfil Dergi özel gecesinde, oyuncu Mert Fırat müzikli gösterisiyle Karanfil Dergi'ye hayat verdi. Ferhat Livaneli Orkestrası'nın da eşlik ettiği gösteride, usta oyuncu yer yer şiirlerle yer yer de anlatılarla Karanfil Dergi'yi zamanın süzgecinden geçirdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Karanfil Dergi yazarları Ferhat Livaneli Orkestrası'nın seslendirdiği parçalara eşlik etti. Güner ve Karanfil Dergi yazarları Zülfü Livaneli'nin, "Güneş Topla Benim İçin" ve "Özgürlük" parçalarını hep bir ağızdan söyledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
