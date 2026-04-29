KARAOK Tanksavar Füzesi ABD Savunma Yayınında Övgü Aldı

ABD merkezli Defense News, Türkiye'nin KARAOK tanksavar füzesine geniş yer ayırdı. Haberde, KARAOK'un 76 metrede doğrudan isabet, 400 metrede bir başka doğrudan isabet kaydettiği ve ardından 1400 metre ile 2050 metrede üstten saldırı angajmanları gerçekleştirdiği vurgulandı. Bu menzil aralığının önemli olduğu, çünkü tanksavar güvenilirliğinin sadece ideal bir mesafedeki başarıyla ölçülmemesi gerektiği belirtildi.

ROKETSAN'ın, omuzdan ateşlenen, ateşle ve unut prensibiyle çalışan, gündüz ve gece operasyonları için görüntüleme kızılötesi arayıcıya sahip kısa menzilli tanksavar füzesi KARAOK'u sunduğu ifade edildi. Şirketin, 2,5 km menzil, 125 mm çap, tandem tanksavar savaş başlığı ve hem doğrudan saldırı hem de üstten saldırı modları sunduğu, sistemin tanklar, zırhlı araçlar ve güçlendirilmiş mevziler dahil sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım için tasarlandığı aktarıldı.

KARAOK'un, dünya çapında savunma tedarik zincirlerinin baskı altında olduğu bir dönemde, yerli tedariki ve yerel sürdürülebilirliği destekleyen ulusal olarak geliştirilmiş bir tanksavar yeteneği olduğu vurgulandı. Güvenilir bir yerli kısa menzilli tanksavar sisteminin, Türk Kara Kuvvetlerine doktrini uyarlama ve envanteri genişletme konusunda daha fazla özgürlük sağladığı belirtildi. NATO için de bunun olumlu bir sinyal olduğu, çünkü üye devletlerin kendi modern güdümlü silahlarını sahaya sürmesinin ittifakın dayanıklılığını güçlendireceği ifade edildi.

KARAOK'un dört farklı angajman durumunda performans göstermesi nedeniyle önemli olduğu, modern kara savaşları için inşa edilmiş ulusal bir tanksavar yeteneğinin güvenilirliğini pekiştireceği ve NATO müttefik caydırıcılığını güçlendireceği dile getirildi.