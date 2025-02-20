Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erol Uygun idaresindeki otomobil, Karapınar - Ereğli kara yolunda M.K'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından Uygun'un cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karapınar'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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