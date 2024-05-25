Karapınar'da YKS Öncesi Prova Yapıldı - Son Dakika
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Karapınar'da YKS Öncesi Prova Yapıldı

Karapınar\'da YKS Öncesi Prova Yapıldı

Karapınar ilçesinde Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda yapılan YKS provasına 767 öğrenci katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, öğrencilerin sınav kurallarına uyarak güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirtti ve provadan elde ettikleri deneyimin gerçek sınavda da yardımcı olacağını ifade etti. İçalan, Karapınar'da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

25.05.2024 14:27
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Karapınar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi prova yapıldı.

Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'ndaki provaya, ilçede sınava girecek 767 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, yaptığı açıklamada, "Sınav kurallarına titizlikle uyarak, öğrencilerimiz güzel bir tecrübe yaşadı. Bu provadan elde ettikleri deneyim, gerçek sınavda da onlara yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

İçalan, Karapınar'da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

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