Karasu Çayı'nda Balık Ölümleri İnceleniyor

Gaziantep'in Araban ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Fakılı Mahallesi Yeniyurt mezrası mevkisinde bir besici, hayvanları sulamak için gittiği Karasu Çayı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gördü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce balığın neden öldüğünü incelemek üzere bölgeye geldi.

İncelemelerde bulunan ekipler, çaydan su numunesi aldı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, bölgede besicilerin hayvanlarını otlattığını belirterek, Karasu Çayı'nda geçen yıl da balık ölümlerinin yaşandığını kaydetti.