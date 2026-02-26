Karasu'da 9 km Kanalizasyon Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karasu'da 9 km Kanalizasyon Projesi

Karasu\'da 9 km Kanalizasyon Projesi
26.02.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SASKİ, Karasu'da 9 kilometrelik kanalizasyon projesi için ihale sürecine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Karasu ilçesinde yaklaşık 9 kilometrelik kanalizasyon projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin Kuyumculu Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı için tüm hazırladıklarını tamamladığı ve 9 Mart'ta ihaleye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarının başlayacağı, çalışma kapsamında 7 bin 570 metre şebeke ve kolektör hattı ile 1180 metre terfi hattının inşa edileceği belirtilerek, sisteme 145 muayene, 300 parsel bacası ve 2 paket terfi merkezi kazandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçedeki su sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturmak için Devlet Su İşleri ile protokol kapsamında sondaj çalışmalarını sürdürdüklerini, Çamdağı Barajı'nın sürecine hız kazandırıldığını ifade etti.

Alemdar, kentin her köşesine aynı kalitede hizmet götürmeye kararlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuyumculu'nun atık suları çevreye zarar vermeden güçlü altyapımızla, modern tesislerimizde arıtılacak. Doğaya en sağlıklı haliyle deşarj edeceğimiz sular, kaynaklarımız için de alternatif olacak. Vakit kaybetmeden başlatacağımız 9 bin metrelik projeyle suda geri dönüşüme verdiğimiz önemi kanıtlamış olacağız."

Yazar ve Şair Hayati İnanç ramazan etkinliğine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ramazan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sevgi Yukarıdan Gelir" programına yazar ve şair Hayati İnanç konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte İnanç, kendi hayatından kesitleri katılımcılarla paylaştı, ramazanın maneviyatı, feyzi ve Müslüman'ın hayatındaki yerinden bahsetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Karasu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da 9 km Kanalizasyon Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
17:47
“Zor görürsünüz“ demişti Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:30:47. #7.13#
SON DAKİKA: Karasu'da 9 km Kanalizasyon Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.