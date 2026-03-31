Karasu\'da Hafif Ticari Araç Devrildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı-Karasu yolu Limandere mevkisinde K.F. idaresindeki 54 NB 781 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.F, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
