Karasu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Aralık'ta F.E'nin (38) Manavpınar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Ev ve üst aramalarında, 205 gram sentetik uyuşturucu, 19 adet ecza, 2 cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin lira nakit ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.