Karasu\'da Yük Gemisi Karaya Otto

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
Yabancı bandıralı yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı, bölgeye sahil güvenlik tarafından hava aracı istendiği öğrenildi.
Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
