Karasu'dan GES Projesine Tepki - Son Dakika
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Karasu'dan GES Projesine Tepki

Karasu\'dan GES Projesine Tepki
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YENİ Parti Milletvekili Ulaş Karasu, Kangal'daki GES projesinin doğal alanlara zarar vereceğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kangal Karaseki Düzü'nde kurulması planlanan GES projesine tepki göstererek, "Biz asla güneş enerjisine karşı değiliz. Temiz enerjinin her zaman yanındayız. Ancak korunması gereken alanlara ve bölgedeki hayvanların en önemli otlak alanına bu yatırımın yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Karasu, Sivas'ın Kangal ilçesinde kurulması planlanan 1000 megavat kapasiteli güneş enerji santrali (GES) projesinin yapılacağı Karaseki Düzü'nde incelemelerde bulundu. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Karasu, yatırımın koruma altındaki doğal alanlara zarar vereceğini vurguladı. Karaseki Düzü'nün tarihi ve doğal özelliklerine dikkat çeken Karasu, bölgenin "Hititler'in kalesi" olarak o dönemden kalma eserlere ev sahipliği yaptığını, içerisinde çok sayıda sit alanının bulunduğunu ve Ulusal Bozkır Strateji Planı kapsamında koruma altında bulunduğuna işaret etti.

Temiz enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını vurgulayan Karasu, "Biz asla güneş enerjisine karşı değiliz. Temiz enerjinin her zaman yanındayız. Ancak korunması gereken alanlara ve bölgedeki hayvanların en önemli otlak alanına bu yatırımın yapılmasını doğru bulmuyoruz. Masa başında oturarak ülkemizin bu doğal kaynaklarını yurt dışından gelebilecek az miktardaki sermayeye peşkeş çekmenin anlamı nedir?" diye sordu.

Projeyle ilgili olarak TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaya da dikkat çekerek eleştiren Karasu, "25 yıl boyunca alım garantisi veriliyor. Suudi Arabistanlı yatırımcılara hangi ayrıcalıklar tanındı? Aynı imtiyazlar neden yerli yatırımcılara sağlanmıyor? Kullanılacak malzemelerde neden yerlilik şartı aranmıyor" ifadelerini kullandı.

"TARIM VE HAYVANCILIK BİTİRİLECEK"

Türkiye'de güneş enerjisi alanında yatırım yapmaya hazır çok sayıda yerli firmanın bulunduğunu dile getiren Karasu, buna rağmen yabancı yatırımcıya öncelik verildiğine dikkat çekti. Projenin yaklaşık 22 bin dönümlük alanda kurulacağını belirten Karasu, sağlanacak istihdamın sınırlı olacağını söyleyerek, "Bu doğa harikası, yüzlerce bitkiye ev sahipliği yapan bu coğrafya, Kangal koyununun en önemli yayılım merkezlerinden birisi olan bu bölgeye bu peşkeş niçin yapılmaktadır? AKP'li yetkililer istihdamdan söz ediyor. Burada kaç kişiye iş verilecek? Çalışacak kişi sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek. Bölgeye ekonomik anlamda ciddi bir katkı ve fayda sağlamayacak. Ama bölgedeki köyler ne yazık ki göç vermeye devam edecektir. Tarım ve hayvancılık bitecektir" dedi.

Tarım ve hayvancılığın stratejik önemine vurgu yapan Karasu, pandemi sürecinin gıda güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Enerjiyi farklı bölgelerde üretebiliriz ancak tarım ve hayvancılığı kaybedersek bunu geri getiremeyiz. Çocuklarımız ve torunlarımız için en önemli zenginliğimiz tarım ve hayvancılıktır. Sahip çıkmamız gereken tarımdır, hayvancılıktır. Bölgeyi bilmeyenler, görmeyenler masa başında ülkenin doğal kaynaklarını yabancılara peşkeş çekmekten utanmıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Ulaş Karasu, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'dan GES Projesine Tepki - Son Dakika

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