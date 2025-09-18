Karasu Yatak Islahı Projesi\'nin 5. Kısmı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, "Karasu Yatak Islahı Projesi" kapsamında 5. kısım çalışmalarına başladı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak ve doğal kaynakları sürdürülebilir anlayışla yönetmek için yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda, Muş'ta uzun yıllardır kademeli olarak yürütülen Karasu Yatak Islahı Projesi'nin 5. kısmında çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karasu Yatak Islahı Projesi'nin ilk dört etabını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Projede 5. kısmın startını vererek önemli bir aşamaya geçtiklerini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Bu proje yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım arazilerinin verimliliğini, yerleşim yerlerimizin güvenliğini artıracak. Menfezler, köprüler ve regülatör kanalıyla bölgeye modern ve kalıcı bir altyapı kazandırmayı hedefliyoruz. Taşkın risklerinin azaltılması ile şehir merkezleri ve kırsal yerleşimler korunacak. Tarım arazileri, sel ve su baskınlarından güvence altına alınarak verimlilik artışı sağlanacak. Yeni köprü ve menfezlerle ulaşım güvenliği iyileşecek. Regülatör ve drenaj sistemleriyle suyun kontrolü ve yönetimi daha etkin hale gelecek."