Karasun Manuk Kilisesi\'nde Son Ayin

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde zarar gören 150 yıllık Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde restorasyon öncesi son ayin yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde sunak bölümü ve temeli zarar gören Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla restorasyon çalışmalarına başlandı. İlçede 1876 yılında inşa edilen kilisenin restorasyon çalışmaları için Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve ardından Anıtlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 5 milyon TL destek sağlanacağı belirtildi.

Kilisede restorasyon öncesi son ayin olma özelliği taşıyan 'Surp Badarak' ayini düzenlendi. Hatay Ermeni Kiliseleri ve Anadolu Ermeni cemaati sorumlusu peder Avedis Tabaşyan'ın yönettiği ayinde, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın önderliğinde dua edildi. Kilise, ayinin ardından kapsamlı restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı.

'BU KİLİSE SİZİ KÖKLERİNİZE BAĞLIYOR'

Ayin sonrasında cemaate vaaz veren Patrik Sahak Maşalyan, Karasun Manuk Kilisesi'nin yalnızca bir ibadethane olmadığını, İskenderun'daki Ermeni cemaati açısından kökleri ve inançlarıyla bağ kuran önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Kilisenin restorasyonunun cemaatin geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Maşalyan, "İskenderun Karasun Manuk Kilisesi bugün ibadete kapanıyor ve büyük bir tamirat işine girişiyor. Allah yardımcımız olsun. Tanrı'nın yardımıyla İskenderun cemaatimiz için bu kiliseyi onaracağız. Çünkü çok iyi biliyorum ki bu şehirde kalmanızın yegane, belki de en önemli sebebi bu kilisenin varlığı. Sizi köklerinize bağlayan, dininize, imanınıza bağlayan bu kilise. Kilise dışarıdan sağlam görünmesine rağmen uzman incelemelerinde tabandan çatıya kadar uzanan ciddi yapısal sorunlar tespit edildi. Gerekli güçlendirme yapılmadığı takdirde yapı gelecekteki depremler açısından risk taşıdığı dile getirildi. Sağlammış gibi duruyor ama uzmanlar baktıklarında tabandan çatıya kadar duvarlarında ve sütunlarında ciddi ve kökten sorunlar var. Onların çözülmesi lazım. Yoksa en küçük bir depremde, Allah korusun, yerle bir olabilir" diye konuştu.

'ONARIM MALİYETİ 70 MİLYON LİRA'

Kilisenin yanı sıra müştemilat, rahibe evi ve dükkanların da depremden zarar gördüğünü belirten Patrik Maşalyan, hazırlanan proje ve incelemeler sonucunda yaklaşık 70 milyon liralık bir onarım maliyetinin ortaya çıkmasının beklendiğini dile getirdi.