Karataş Belediye Başkanı Ali Karataş: "Eğitim Yuvalarımıza Yönelen Bu Tür Saldırılar Asla Kabul Edilemez"

(ADANA)- Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin, "Eğitim yuvalarımıza yönelen bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Okullarımız, evlatlarımızın geleceğe umutla hazırlandığı kutsal mekanlardır ve her türlü tehdidin dışında tutulmalıdır" dedi.

Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleşen silahlı saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımladı. Karataş mesajında, yaşanan olayların toplumun vicdanında derin yaralar açtığını ifade etti. Bu saldırıların sadece bireysel değil, toplumsal bir güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çeken Karataş, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

"Eğitimde güvenliğin sağlanmasının devletin ve tüm kurumların ortak sorumluluğu"

Okulların çocuklar ve öğretmenler için en güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayan Karataş, "Şanlıurfa Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan bu elim saldırılar hepimizin yüreğini dağlamıştır. Eğitim yuvalarımıza yönelen bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Okullarımız, evlatlarımızın geleceğe umutla hazırlandığı kutsal mekanlardır ve her türlü tehdidin dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların toplumda ciddi bir tedirginlik oluşturduğunu belirten Karataş, eğitimde güvenliğin sağlanmasının devletin ve tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Şiddetin hiçbir şekilde çözüm olamayacağını vurgulayan Karataş, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması gerektiğini söyledi.

Karataş, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu acıyı yaşayan ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.