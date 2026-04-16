Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karataş Belediye Başkanı Ali Karataş: "Eğitim Yuvalarımıza Yönelen Bu Tür Saldırılar Asla Kabul Edilemez"

16.04.2026 14:58  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılar için taziye mesajı yayımlayarak, eğitim alanlarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Eğitimde güvenliğin sağlanmasının devletin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

(ADANA)- Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin, "Eğitim yuvalarımıza yönelen bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Okullarımız, evlatlarımızın geleceğe umutla hazırlandığı kutsal mekanlardır ve her türlü tehdidin dışında tutulmalıdır" dedi.

Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleşen silahlı saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımladı. Karataş mesajında, yaşanan olayların toplumun vicdanında derin yaralar açtığını ifade etti. Bu saldırıların sadece bireysel değil, toplumsal bir güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çeken Karataş, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

"Eğitimde güvenliğin sağlanmasının devletin ve tüm kurumların ortak sorumluluğu"

Okulların çocuklar ve öğretmenler için en güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayan Karataş, "Şanlıurfa Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan bu elim saldırılar hepimizin yüreğini dağlamıştır. Eğitim yuvalarımıza yönelen bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Okullarımız, evlatlarımızın geleceğe umutla hazırlandığı kutsal mekanlardır ve her türlü tehdidin dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların toplumda ciddi bir tedirginlik oluşturduğunu belirten Karataş, eğitimde güvenliğin sağlanmasının devletin ve tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Şiddetin hiçbir şekilde çözüm olamayacağını vurgulayan Karataş, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması gerektiğini söyledi.

Karataş, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu acıyı yaşayan ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Ali Bedrettin Karataş, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ali Karataş, Güvenlik, Karataş, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:34:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.