Karataş\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yemişli Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 81 AF 933 ile 01 DJN 18 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karataş itfaiye; yemişli mah. Trafik kazasına seyır halindeyiz
