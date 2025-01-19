Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 750 Yaralı Hayvanın Tedavisi Tamamlandı - Son Dakika
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Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 750 Yaralı Hayvanın Tedavisi Tamamlandı

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Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2024 yılında yaban hayatından getirilen 750 yaralı hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Uzman veterinerler tarafından rehabilitasyon süreci tamamlanan 550 hayvan, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

19.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:26
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Yaban hayatından getirilen hayvanların yaraları sarılıyor

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde 2024 yılında 750 hayvanın tedavisi yapıldı

KONYA - Konya'nın ilk ve tek hayvanat bahçesi olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaban hayatında yaralı ve düşkün durumda olan 750 hayvan uzman veterinerler tarafından tedavi edildi.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, çok çeşitli türde yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Karatay Şehir Parkı'nın yanında yer alan Karatay Hayvanat Bahçesi, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği önemli bir merkez haline gelirken, yaban hayatında yaralı ve düşkün durumda olan hayvanların tedavisi ve rehabilitasyon süreçleri de burada tamamlanıyor.

"2024 yılı boyunca yaban hayatından 750 hayvan rehabilitasyon merkezimize getirildi"

Tesiste yaban hayatında yaralı ve düşkün durumda olan hayvanların tedavisi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlandığını belirten Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner İşleri Müdürü Ufuk Ertürk, "Bu hayvanlar tesisimize genellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince getiriliyor. Nadiren vatandaşlarımızın tespit edip, kendileri de getirdiği hayvanlar var. Genellikle yırtıcılar, sürüngenler ve kanatlılar olarak hayvanlar geliyor. Hayvanların doğada gördüğü zorluklardan oluşan yaralanmaları burada tedavi ediliyor. 2024 yılı boyunca yaban hayatından 750 hayvan rehabilitasyon merkezimize getirildi. Bunların 550 kadarını tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayıp doğal yaşam alanlarına geri bıraktık. Geri kalan kısmını ise tedavi süreci devam edenler var. Doğaya salınamayacak olanların bakım ve beslemelerini burada yürütüyoruz" dedi.

"Göç dönemlerinde rehabilite edilecek, tedavi edilecek hayvan sayısında artış yaşıyoruz"

Tesiste profesyonel bir sağlık ekibi ve bakıcı ekibi olduğunu belirten Ufuk Ertürk, "Hayvanlarımızın doğadaki yaşam standartlarını yapay olarak burada tesis etmeye çalışıyoruz. Malumunuz kış şartlarında bulunduğumuzdan dolayı ılıman iklim hayvanlarına doğal yaşam alanlarındaki iklimlendirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten soğuk iklim hayvanlarının tam istediği bir mevsim şartları şu an tesisimizde doğal olarak sağlanmış durumda. Bu hayvanlar ekseriyetle göç dönemlerinde yaşanan yaralanma ve düşkünlük halleriyle bize geliyor. Göç dönemlerinde rehabilite edilecek, tedavi edilecek hayvan sayısında artış yaşıyoruz" diye konuştu.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde 750 Yaralı Hayvanın Tedavisi Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 750 Yaralı Hayvanın Tedavisi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 750 Yaralı Hayvanın Tedavisi Tamamlandı - Son Dakika
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