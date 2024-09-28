Karatepe'den Tunç'a Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karatepe'den Tunç'a Eleştiri

Karatepe\'den Tunç\'a Eleştiri

Yalçın Karatepe, Adalet Bakanı Tunç'u ekonomik sorunlar yerine hukuksal sorunlara odaklanmaya davet etti.

28.09.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, enflasyon ve ekonomiyle ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Adalet Bakanı'nın, asli görevi olan hukuksal sorunları göz ardı edip ekonomi üzerine ahkam kesmesi trajikomiktir. Hukukun üstünlüğü sadece yargısal bir mesele değildir; ekonomik istikrarın da temel taşıdır. Hukuksal güvencenin olmadığı bir ülkede, ekonomik sorunların ana sebebi güvensizliktir. Sayın Tunç'a tavsiyem, işinize odaklanın. Eğer bu ülkenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsanız, önce yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğünü temin edin" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un enflasyona ilişkin açıklamalarını ve hukuksal sorunlar yerine ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunmasını eleştirdi.

Karatepe'nin yaptığı yazılı açıklamada şuları söyledi:

"Sayın Bakanın, ülkenin dört bir yanında adaletin beklenmesine rağmen, çıkıp enflasyonu meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Narin kızımızın katilleri neredeyse 40 gündür belirlenememiş, seçilmiş milletvekilleri hukuksuz şekilde cezaevinde tutulurken, sokak röportajı veren insanlar tutuklanırken, Adalet Bakanı'nın asli görevi olan hukuksal sorunları göz ardı edip, ekonomi üzerine ahkam kesmesi trajikomiktir.

Sayın Bakana hatırlatmak isterim ki, hukuksal güvence ve yargı bağımsızlığı olmadan ekonomik istikrar mümkün değildir. Bu ülkede anayasa ve hukuka uyulmuyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, yatırımcılar ve piyasa güven duyamaz. Hukukun üstünlüğü sadece yargısal bir mesele değildir; ekonomik istikrarın da temel taşıdır. Hukuksal güvencenin olmadığı bir ülkede, ekonomik sorunların ana sebebi güvensizliktir.

"Sayın Tunç'a tavsiyem, işinize odaklanın"

Adalet Bakanının birincil görevi, halkın adalet arayışına çözüm bulmak ve yargı sistemini güçlendirmektir. Ancak Sayın Bakan, bu sorumluluğu göz ardı ederek ekonomi üzerine konuşuyor. Sayın Tunç'a tavsiyem, işinize odaklanın. Eğer bu ülkenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsanız, önce yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğünü temin edin. Yatırımcı ancak böyle bir ortamda güven duyar ve ekonomi iyileşir.

Hukukun ayaklar altına alındığı, adaletsizliğin her alanda hüküm sürdüğü bir dönemde, ekonomi üzerine konuşmak, kimsenin sorumluluklarını unutturmaz. Adaleti tesis edemeyen bir yönetim, ekonomiyi de düzeltemez. Bu nedenle Sayın Bakanı, asli görevi olan adaleti sağlamaya ve hukukun üstünlüğünü korumaya davet ediyorum. Ülkede güven ortamı ve ekonomik istikrarın sağlanması, ancak ve ancak bağımsız bir yargı sistemiyle mümkün olur. Eğer bunları yapamayacaksanız, lütfen ekonomi konusunda yorum yapmaktan kaçının."

Kaynak: ANKA

Yalçın Karatepe, Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatepe'den Tunç'a Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 06:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: Karatepe'den Tunç'a Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement